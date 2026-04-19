"Это показатель": Пушков высказался о Трампе после решения США по нефти из РФ

Москва19 апр Вести.Решение администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом продлить санкционные послабления для российской нефти указывают на разницу подходов Вашингтона и его союзников в Европе к энергетике.

Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков.

Показательное решение в свете попыток … сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но — не только. Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России отметил законодатель в Telegram-канале

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев подверг критике западных политиков и СМИ, которые осудили решение американской стороны по поводу нефти из РФ.

Он назвал оппонентов подобных шагов "разжигателями войны", которые не желают скорейшей стабилизации ситуации на мировом топливном рынке.