Москва18 апр Вести.Ослабление американских санкций против российской нефти затронет более 100 млн баррелей "черного золота" в пути, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал своем Telegram-канале после того, как Минфин США выдал генеральную лицензию на сделки по продаже нефти и продуктов переработки из России, погруженных на танкеры до 17 апреля, на срок до 16 мая.

Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути говорится в публикации Дмитриева

Ранее он заявил, что многие страны – в том числе США – начали осознавать значимость российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.