Попов: уважающие себя страны не обращают внимания на санкционные качели США

Москва18 апр Вести.Уважающие себя государства уже давно наладили контакты с российскими поставщиками энергоносителей и не обращают внимания на "качели" в ограничительных мерах со стороны США. Так автор ИС "Вести" Евгений Попов прокомментировал в своем канале в MAX ослабление американских санкций в отношении российской нефти.

Выпущенная Минфином США новая генеральная лицензия временно, до 16 мая, разрешает операции с российской нефтью и нефтепродуктами, уже загруженными на суда по состоянию на 17 апреля.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил: данное ослабление американских санкций коснется более 100 млн баррелей российской нефти.