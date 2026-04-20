Москва20 апр Вести.Соединенные Штаты продлили лицензию на продажу российской нефти, чтобы замедлить рост ее стоимости на фоне неурегулированного конфликта с Ираном. Об этом научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, американцы вынуждены разрешать сделки с Россией, так как у них до сих пор нет решения иранской проблемы.

Пока урегулирования нет, есть охлажденное движение танкеров из Персидского залива. То есть оно полноценно так и не восстановилось, и не исключено, что потребуется очень много времени для решения данного вопроса. Соответственно, чтобы притормозить рост стоимости нефти, имеет смысл облегчить санкции по отношению к тем странам, на которые раньше эти санкции были наложены, в том числе по отношению к России объяснил экономист

Ранее сообщалось, что Минфин США вывел из-под санкций продажу погруженной на танкеры российской нефти на срок до 16 мая. Такое решение было принято на фоне роста нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта.