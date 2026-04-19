США приняли решение о продлении лицензии на нефть из РФ на фоне саммита G20

Москва19 апр Вести.Министр энергетики США Крис Райт объяснил, что решение о продлении лицензии на экспорт российской нефти было принято под влиянием просьб участников встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне.

В беседе с CNN на тему смягчения санкций Райт отметил, что на конференцию G20 приехали банкиры со всего мира, которые обратились с просьбами оставаться конструктивными и не способствовать повышению цен на энергоносители.

По словам министра, Вашингтон в будущем восстановит полный запрет на поставки российского сырья. Между тем Минфин США в субботу объявил о возобновлении действия лицензии: она охватывает нефть, погруженную на суда до 17 апреля, и продлена до 16 мая.