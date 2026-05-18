Москва18 маяВести.Управление по контролю над иностранными активами минфина США опубликовало новую лицензию, разрешающую странам покупать российскую нефть, погруженную на танкеры. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент.
Министр объявил о новых исключениях из антироссийских санкций на своей странице в социальной сети X.
[Управление] выдает временную 30-дневную общую лицензию, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в моренаписал Бессент
Он добавил, что это решение позволит стабилизировать рынок сырой нефти.
Предыдущая лицензия минфина США действовала с 18 апреля по 16 мая. Впервые о временном разрешении торговать российской нефтью по морю Вашингтон объявил 12 марта. Тогда послабления продлились вплоть до 11 апреля.
Ранее министр финансов США заявлял, что Вашингтон вряд ли продлит действие лицензии. С обратным прогнозом накануне выступило агентство Reuters.