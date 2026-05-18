Минфин США выдал новую 30-дневную лицензию на морские поставки российской нефти

Москва18 мая Вести.Управление по контролю над иностранными активами минфина США опубликовало новую лицензию, разрешающую странам покупать российскую нефть, погруженную на танкеры. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент.

Министр объявил о новых исключениях из антироссийских санкций на своей странице в социальной сети X.

[Управление] выдает временную 30-дневную общую лицензию, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море написал Бессент

Он добавил, что это решение позволит стабилизировать рынок сырой нефти.

Предыдущая лицензия минфина США действовала с 18 апреля по 16 мая. Впервые о временном разрешении торговать российской нефтью по морю Вашингтон объявил 12 марта. Тогда послабления продлились вплоть до 11 апреля.

Ранее министр финансов США заявлял, что Вашингтон вряд ли продлит действие лицензии. С обратным прогнозом накануне выступило агентство Reuters.