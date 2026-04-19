Москва19 апр Вести.Продление действия лицензии Минфина США на операции с российской нефтью является прагматичным решением американских властей, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Это прагматичная вещь. Россия продает свою нефть, которая идет в Китай. Мы приняли прагматичное гуманитарное решение на краткосрочную перспективу, сказав, что вместо того, чтобы вся эта нефть шла в Китай, пусть часть ее идет в Индию и другие страны Азии, которые эту нефть переработают отметил Райт

По его словам, лицензия на операции с российской нефтью является временной.

Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных в танкеры до этой даты.

Затем 19 марта министерство обновило лицензию, внеся в нее запрет на сделки с некоторыми регионами России, а также с КНДР и Кубой.

А 15 апреля Минфин США продлил действие лицензии, которая разрешила проводить до 16 мая операции по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных в танкеры до 17 апреля.