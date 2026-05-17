США могут снова смягчить ограничения на закупки российской нефти Минфин США рассматривает продление послаблений по поставкам российской нефти

Москва17 мая Вести.Вашингтон может возобновить послабления в правилах по операциям с российской нефтью под давлением азиатских покупателей, сообщает Bloomberg.

Последняя лицензия, разрешавшая сделки с отдельными партиями российской нефти, истекла накануне — Минфин США пока не выпустил новый документ. Ранее, 18 апреля, американские власти продлили разрешение на продажу, транспортировку и разгрузку российской нефти и нефтепродуктов до 16 мая для грузов, погруженных на танкеры не позднее 17 апреля. Эти послабления вводились на фоне фактической блокировки судоходного пути через Ормузский пролив после эскалации конфликта между США и Ираном.

Накануне окончания действия лицензии Индия увеличила закупки российской нефти до рекордных объемов, отмечает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным аналитиков Kpler, в мае суточные поставки в страну достигли примерно 2,3 млн баррелей, а средний дневной объем за месяц может составить около 1,9 млн баррелей.

10 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан "сократить использование топлива и избегать лишних поездок", указывая на рост мировых цен на нефть из‑за конфликта на Ближнем Востоке. Он предупредил, что такие обстоятельства могут увеличить импортные расходы и подорвать валютные резервы страны.

Ранее на фоне ближневосточного кризиса аналитики спрогнозировали подорожание нефти до $200 за баррель.