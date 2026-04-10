Bloomberg: Индия и Филиппины хотят от США послаблений на закупку нефти России

Индия и Филиппины добиваются от США продления послаблений на закупку нефти РФ

Москва10 апр Вести.Ряд азиатских стран, в числе которых Индия и Филиппины, заинтересованы в продлении послаблений от Минфина США на закупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что срок действия санкционных послаблений США истекает 11 апреля.

В публикации говорится, что посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес назвал "работой в процессе" усилия азиатских стран по продлению послабления на закупку российской нефти. Также делегация Индии в Вашингтоне добивается расширения исключений для российского сжиженного газа и продления послаблений на иранскую нефть.

Ранее портал Semafor со ссылкой на бывших чиновников США сообщал, что Белый дом рассматривает возможность продлить ослабление санкций в отношении российской нефти.