Москва3 июн Вести.Администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате Конгресса США.

Сейчас идет согласование текста законопроекта. У президента США Дональда Трампа появились новых инструменты санкционного давления на Россию, отметил Рубио.

Мы работаем с вами, сенатор Грэм (сенатор Линдси Грэм, внесен в России в список террористов и экстремистов), а также с другими сенаторами и управлением юрисконсульта. Полагаю, вы сможете добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений отметил Рубио

Госсекретарь заявил, что США хотят как можно скорее прекратить действие лицензий на поставки российской нефти на мировой рынок. Окончательное решение по этому вопросу принимает Минфин США.

Рубио до этого говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном выйдут на новый уровень после окончания конфликта на Украине.