Сенатор Блюменталь: новые санкции против РФ могут принять к августу 2026 года

Сенатор США предположил возможный срок принятия новых антироссийских санкций Сенатор Блюменталь: новые санкции против РФ могут принять к августу 2026 года

Москва15 июл Вести.Доработанный законопроект о санкциях в отношении России может быть одобрен до конца лета 2026 года, заявил журналистам член Сената США от Демократической партии Ричард Блюменталь.

14 июля американские законодатели представили обновленный вариант документа, который предполагает введение дополнительных пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Белый дом поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа цитирует Блюменталя РИА Новости

С момента начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине США ввели беспрецедентное количество санкций против тысяч российских физических лиц и компаний, а также установили секторальные ограничения на поставку сотен видов товаров в Россию.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что новые ограничительные меры не окажут значительного влияния на российскую экономику.

Глава государства при этом отметил, что санкции против российской нефти могут привести к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты, включая топливо на американских автозаправках.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта об антироссийских санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), "достаточно высока".