Сенатор США: законопроект о санкциях против РФ не предполагает помощи Киеву

Готовившие законопроект о санкциях против РФ сенаторы США "забыли" об Украине Сенатор США: законопроект о санкциях против РФ не предполагает помощи Киеву

Москва15 июл Вести.Авторы доработанного в американском Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России не смогли включить в него пункты о дополнительной военной помощи Украине.

Об этом на пресс-конференции для журналистов рассказал член Сената США от Демократической партии Ричард Блюменталь.

Должен прямо сказать: в нем (законопроекте – прим. ред.) не хватает военной помощи, которую, как многие из нас считают, США должны оказывать. Украина нуждается в средствах ПВО и в вооружениях большой дальности цитирует сенатора ТАСС

Блюменталь добавил, что отредактированный документ — "это предел того, чего мы можем добиться". Он допустил, что законопроект удастся принять до конца лета текущего года.

14 июля американские законодатели представили обновленный вариант инициативы, которая предполагает введение дополнительных пошлин в размере до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Кроме того, доработанный законопроект предусматривает очередные ограничения в отношении Центробанка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

Президенту США Дональду Трампу рекомендовано полностью запретить импорт российского урана, включая продукцию Росатома, и регулярно обновлять санкции против руководства госкорпорации.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп считает, что вероятность принятия "санкционного" законопроекта, инициированного сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), "достаточно высока".