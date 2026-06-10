В Сенат США поступил законопроект о помощи Украине и санкциях против России

Сенаторы США получили законопроект о помощи Украине и антироссийских санкциях В Сенат США поступил законопроект о помощи Украине и санкциях против России

Москва10 июн Вести.Законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России, одобренный ранее Палатой представителей США, направлен в Сенат, сообщается на сайте Конгресса.

Ожидается, что по данному вопросу в верхней палате американского парламента пройдут дебаты. Для завершения обсуждения потребуется техническое голосование и поддержка со стороны не менее 60 сенаторов.

Далее для утверждения проекта документа законодателям будет достаточно простого большинства — 51 голос.

4 июня документ поддержали 226 членов Палаты представителей, включая 18 республиканцев, в то время как 195 проголосовали против.

Законопроект, внесенный демократами еще в апреле 2025 года демократом Грегори Миксом, предусматривает создание фонда восстановления Украины, возобновление президентских полномочий по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы, продление до конца 2027 года полномочий Пентагона по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности и разведки, а также обязывает Госдепартамент США принять меры по укреплению оборонного потенциала прибалтийских государств.

Помимо этого, законопроект наделяет президента США правом оценивать состояние российско-украинских отношений и на основе этого анализа вводить санкции, замораживать активы и применять дополнительные экспортные пошлины. В качестве меры наказания предлагается установление дополнительных санкций против официальных лиц из РФ, финансовых организаций, нефтегазового сектора, угольной и добывающей промышленности, а также повышение таможенных пошлин на российские товары и услуги как минимум до 500%.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия справляется с уже введенными против нее санкциями и готова противостоять новым рестрикциям.