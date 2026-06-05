Москва5 июн Вести.Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 1,3 миллиарда долларов, а также расширение комплекса санкций против России. Об этом сообщает газета Politico.

Законопроект был принят вопреки официальной позиции руководства Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Документ поддержали 226 законодателей, против выступили 195. Принятие пакета стало возможным после того, как 18 республиканцев проголосовали солидарно с представителями Демократической партии.

Законопроект был принят, несмотря на сопротивление руководства Республиканской партии: 18 законодателей-республиканцев поддержали демократов, проголосовав 226 против 195, отмечает издание. Теперь документ должен пройти голосование в Сенате, который контролируется республиканцами. Кроме того, президент Дональд Трамп сохраняет за собой право наложить вето на этот законопроект.