Axios: более 60 сенаторов США поддержали проект о новых санкциях против России

Более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России Axios: более 60 сенаторов США поддержали проект о новых санкциях против России

Москва17 июл Вести.Более 60 американских сенаторов поддержали двухпартийную инициативу о новом пакете санкций в отношении России, предложенном покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По информации журналистов, поддержка документа со стороны более 60 сенаторов предоставляет возможность преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в Сенате.

Двухпартийная инициатива по принятию пересмотренного пакета санкций против России... имеет более 60 соавторов говорится в публикации

При этом, как уточняется, законопроект еще должен получить одобрение палаты представителей.

Отмечается также, что республиканцы обсудили инициативу с другими сенаторами по телефону, чтобы узнать о наличии каких-либо возражений против ее вынесения на рассмотрение в Конгрессе.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против России "достаточно высока".