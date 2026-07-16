Пенс призвал назвать закон о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма

В США предложили назвать закон о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма Пенс призвал назвать закон о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма

Москва16 июл Вести.В США предложили переименовать законопроект о санкциях против России в честь сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С такой инициативой выступил бывший американский вице-президент Майк Пенс в интервью Fox News.

Было бы вполне уместно включить имя сенатора Линдси Грэма в этот законопроект сказал он

По словам Пенса, это станет "достойной данью уважения" для покойного политика.

Бывший вице-президент США считает, что усилия Грэма по ужесточению санкций должны стать его законодательным наследием.

Он добавил, что у Конгресса есть уникальная возможность почтить память Грэма. Для этого нужно принять законопроект, за который тот боролся многие годы, и направить его на подпись президенту Дональду Трампу с именем сенатора.

Ранее Трамп оценил вероятность принятия антироссийских санкций Грэма.