Politico: смерть Грэма осложнила новые санкции США против РФ Politico: смерть Грэма может сорвать новые санкции США против России

Москва12 июл Вести.Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поставила под вопрос перспективы введения санкций против российских энергоносителей, пишет Politico.

В публикации отмечается, что после кончины Грэма дальнейшие попытки добиться принятия экономических ограничений в отношении России оказались под сомнением.

Авторы материала указывают, что ранее политик заявлял о якобы поддержке Белым домом его инициативы по введению пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ. Теперь, как пишет издание, союзники Грэма по этому вопросу могли бы попытаться объединиться и принять пакет мер в память о сенаторе.

При этом Politico подчеркивает, что инициатива может остаться в неопределенном положении, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел из жизни, а второй по значимости сторонник, Митч Макконнелл, также отсутствует.

Сенатор скончался в субботу, 11 июля. В его офисе сообщили, что смерть наступила после внезапной и непродолжительной болезни. При этом NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника аппарата сенатора утверждает, что накануне у Грэма не было заметных признаков плохого самочувствия.

Незадолго до этого Грэм вернулся из поездки на Украину, где проводил встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью однопартийца. В соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что Грэма будут очень не хватать.