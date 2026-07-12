Москва12 июл Вести.Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аудиозаписи полицейских радиопереговоров.

По данным издания, вечером в субботу в службу экстренной помощи поступил вызов из дома сенатора на Капитолийском холме. Сообщалось, что мужчина испытывает сильные боли в груди. Медики пытались стабилизировать состояние политика и доставить его в больницу.

Примерно через 25 минут сотрудники скорой помощи сообщили, что проводится сердечно-легочная реанимация и что у мужчины произошла остановка сердца говорится в публикации

Сенатор скончался в субботу, 11 июля. Как сообщил его офис, это произошло после внезапной непродолжительной болезни. При этом NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника офиса сенатора утверждает, что накануне у Грэма не наблюдалось никаких признаков плохого самочувствия.

Накануне Грэм вернулся из поездки на Украину, где встречался с Владимиром Зеленским. В четверг он отпраздновал 71-летие.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной политика-однопартийца. "Линдси будет очень не хватать", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года. Он неоднократно выступал с жесткими заявлениями в отношении России, призывал к усилению санкционного давления. В 2023 году МВД России объявило политика в розыск, а в феврале 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.