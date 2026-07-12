Стал известен характер травмы Макгрегора, полученной в бою с Холлоуэем Глава UFC: Макгрегор получил разрыв крестообразной связки колена

Москва12 июл Вести.Ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор, предварительно, получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Макгрегор из-за травмы проиграл в центральном бою турнира UFC 329 в Лас-Вегасе американцу Максу Холлоуэю. Ирландец не смог продолжить бой, и американцу присудили победу техническим нокаутом.

На пресс-конференции после боя генеральный директор UFC отметил, что до поединка здоровье Макгрегора было в полном порядке.

Я ожидал хотя бы один раунд войны, дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио, все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, у него разрыв крестов сказал Уайт

Уайт подчеркнул, что его прогноз совпадает с предположением врачей.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах получил травму правой ноги при неудачном приземлении в первом раунде боя. В своем последнем поединке пять лет назад Макгрегор также проиграл техническим нокаутом, сломав левую ногу.