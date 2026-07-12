Москва12 июлВести.Ирландский мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор, предварительно, получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
Макгрегор из-за травмы проиграл в центральном бою турнира UFC 329 в Лас-Вегасе американцу Максу Холлоуэю. Ирландец не смог продолжить бой, и американцу присудили победу техническим нокаутом.
На пресс-конференции после боя генеральный директор UFC отметил, что до поединка здоровье Макгрегора было в полном порядке.
Я ожидал хотя бы один раунд войны, дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио, все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, у него разрыв крестовсказал Уайт
Уайт подчеркнул, что его прогноз совпадает с предположением врачей.
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах получил травму правой ноги при неудачном приземлении в первом раунде боя. В своем последнем поединке пять лет назад Макгрегор также проиграл техническим нокаутом, сломав левую ногу.