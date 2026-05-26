Москва26 мая Вести.Ветеран американской морской пехоты Роб О'Нил, участвовавший в ликвидации главаря "Аль-Каиды" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, подарил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору перчатку, которую надевал во время той спецоперации.

Видео встречи и разговора Макгрегора с О'Нилом было опубликовано в сети YouTube. Морпех сделал подарок бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также поведал ему о деталях спецоперации по ликвидации бен Ладена. По словам О'Нила, он не стирал данную перчатку со дня спецоперации, и на ней еще может сохраниться ДНК террориста.

Макгрегору 37 лет, он был чемпионом UFC в двух весовых категориях, но не выступал в профессиональных боях с 2021 года. В июле ирландец должен вернуться в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе, где проведет поединок против американца Макса Холлоуэя.