Макгрегор проведет бой с Холлоуэем на турнире UFC в Лас-Вегасе

Москва17 мая Вести.Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет бой в полусреднем весе с американцем Максом Холлоуэем. Поединок пройдет 11 июля в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба UFC.

Для Макгрегора этот бой станет первым с 2021 года и вторым против Холлоуэя. Спортсмены последний раз встречались в 2013 году. Тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Он не выходил на ринг с тех пор, как сломал лодыжку в 2021 году в бою против Дастина Пуарье.

Дерзкий ирландец был одной из крупнейших звезд UFC, когда ворвался на сцену в 2013 году, и в 2016 году стал первым бойцом UFC, завоевавшим два чемпионских пояса пишет агентство Associated Press

Холлоуэю 34 года, на его счету 27 побед при 9 поражениях в MMA.