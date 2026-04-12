Британец Фьюри победил россиянина Махмудова в поединке в Лондоне

Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова в поединке в Лондоне

Москва12 апр Вести.Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил российского боксера Арсланбека Махмудова. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Фьюри одержал победу единогласным решением судей​​​.

Махмудову исполнилось 36 лет, в октябре 2025 года он завоевал второстепенный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Махмудов одержал 21 победу и имел три поражения на профессиональном ринге.

Фьюри являлся чемпионом WBA (2015-2016 годы), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015) и WBC (2020-2024).

Британец неоднократно заявлял о завершении карьеры, но возвращался в профессиональный бокс.

В 2017 году Фьюри получил дисквалификацию на два года после положительного допинг-теста на метаболит кокаина.

На счету 37-летнего Фьюри 35 побед, два поражения и одна ничья.