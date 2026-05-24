Усик отправил в нокдаун кикбоксера Верхувена и сохранил титул чемпиона мира

Москва24 мая Вести.Украинский боксер Александр Усик нокаутировал в 11-м раунде голландца Рико Верхувена в поединке на фоне египетских пирамид в Гизе и сохранил титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBА).

На счету 39‑летнего Усика 25 побед — 16 из них нокаутом.

37‑летний Верхувен проводил второй бой в профессиональном боксе и потерпел первое поражение. До этого нидерландец дрался по правилам кикбоксинга. Более 11 лет он был чемпионом Glory (крупнейший промоушен в кикбоксинге) в тяжелом весе. В кикбоксинге у Верхувена 66 побед, 10 поражений и одна ничья.

