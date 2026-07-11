Москва11 июлВести.Российский боксер Мурат Гассиев сохранил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В субботу, 11 июля, в Москве прошел 12-раундовый бой, в котором Гассиев одержал победу над немецким спортсменом Питером Кадиру. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.
Для Гассиева это была первая защита титула чемпиона WBA. Россиянин завоевал пояс в декабре 2025 года, победив болгарина Кубрата Пулева — также нокаутом в шестом раунде.
В настоящее время в активе 32-летнего боксера 34 победы, из которых 27 нокаутом, и 2 поражения.