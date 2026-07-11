Россиянин Гассиев защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBA

Российский боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA Россиянин Гассиев защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBA

Москва11 июл Вести.Российский боксер Мурат Гассиев сохранил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В субботу, 11 июля, в Москве прошел 12-раундовый бой, в котором Гассиев одержал победу над немецким спортсменом Питером Кадиру. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.

Для Гассиева это была первая защита титула чемпиона WBA. Россиянин завоевал пояс в декабре 2025 года, победив болгарина Кубрата Пулева — также нокаутом в шестом раунде.

В настоящее время в активе 32-летнего боксера 34 победы, из которых 27 нокаутом, и 2 поражения.