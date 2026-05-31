Москва31 мая Вести.Российский боксер Дмитрий Бивол в беседе с журналистами рассказал, что "заржавел", поскольку долго не участвовал в поединках. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг.

Мог закончить досрочно, но не настолько были шансы. Травма не беспокоит, хотя это со мной всю жизнь. Форма была не стопроцентная. Было ощущение, что ржавчина сидит. Может быть, можно было какой-то бой провести и выйти на стопроцентную форму заявил боксер

35‑летний Дмитрий Бивол имеет в активе 25 побед (12 нокаутом) и одно поражение. В феврале 2025 года он завоевал титул абсолютного чемпиона мира, победив соотечественника Артура Бетербиева решением судей и взяв реванш за предыдущее поражение. В апреле 2025‑го Бивол лишился пояса Всемирного боксерского совета (WBC) из‑за отказа провести защиту в установленные сроки. В апреле текущего года Всемирная боксерская организация (WBO) не санкционировала его бой с Эйфертом, но сохранила за боксером титул.

До этого Никита Цзю, младший сын знаменитого боксера Кости Цзю, одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. Он завоевал титул интернационального чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Между тем, американец Шон Стрикланд одержал победу над бойцом ОАЭ Хамзатом Чимаевым и стал новым чемпионом в среднем весе. Бой прошел на турнире UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).