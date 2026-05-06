Москва6 мая Вести.Никита Цзю одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. Младший сын знаменитого боксера Кости Цзю завоевал титул интернационального чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Поединок, прошедший в австралийском Ньюкасле, завершился досрочной победой Никиты над испанцем Оскаром Диасом. Ему хватило семи раундов. Сопернику Цзю присудили технический нокаут.

28-летний спортсмен, представляющий Австралию, за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Его старший брат Тим также является боксером, который в свое время был чемпионом мира WBO в первом среднем весе. В начале апреля он завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации в весовой категории до 72,6 кг.

Их отец – Костя Цзю – владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах.