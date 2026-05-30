Боксер Бивол защитил титулы чемпиона мира по боксу по двум версиям

Боксер Дмитрий Бивол победил Михаэля Эйферта и защитил титулы IBF и WBA Боксер Бивол защитил титулы чемпиона мира по боксу по двум версиям

Москва30 мая Вести.Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

Спортсмен вышел на ринг против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге на "УГМК-Арене". Поединок длился 12 раундов. Бивол одержал победу единогласным решением судей.

На счету у 35-летнего Бивола 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение от Артура Бетербиева. Что же касается Эйферта, то он потерпел второе поражение при 13 победах.

Ранее сообщалось, что Никита Цзю, младший сын знаменитого боксера Кости Цзю, одержал 12-ю победу на профессиональном ринге. Он завоевал титул интернационального чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).