Москва2 маяВести.Японский боксер Наоя Иноуэ подтвердил свой статус лидера мирового бокса, одержав победу над соотечественником Дзюнто Накатани. Поединок, состоявшийся в Токио, продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей.
Благодаря этому успеху 33-летний Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), сохранив пояса WBC, WBO, IBF и WBA Super. Теперь в послужном списке японского спортсмена 33 победы, 27 из которых были одержаны нокаутом. Иноуэ продолжает удерживать звание абсолютного чемпиона в этой весовой категории с декабря 2023 года.