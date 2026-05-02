Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира в бою против Накатани Японский боксер Наоя Иноуэ защитил все пояса во втором легчайшем весе

Москва2 мая Вести.Японский боксер Наоя Иноуэ подтвердил свой статус лидера мирового бокса, одержав победу над соотечественником Дзюнто Накатани. Поединок, состоявшийся в Токио, продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей.

Благодаря этому успеху 33-летний Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), сохранив пояса WBC, WBO, IBF и WBA Super. Теперь в послужном списке японского спортсмена 33 победы, 27 из которых были одержаны нокаутом. Иноуэ продолжает удерживать звание абсолютного чемпиона в этой весовой категории с декабря 2023 года.