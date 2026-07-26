Москва26 июл Вести.Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа одержал досрочную победу над албанским боксером Кристианом Пренгой. Поединок, рассчитанный на 12 раундов, прошёл в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился нокаутом во втором раунде.

Старт поединка выдался для британца крайне тяжелым: уже в первом раунде Джошуа дважды побывал в нокдауне. Тем не менее, во втором раунде ему удалось переломить ход противостояния и отправить соперника в глубокий нокаут.

Для 36-летнего Энтони Джошуа эта победа стала 30-й на профессиональном ринге (27 — нокаутом) при четырех поражениях. Это второй успешный бой британского боксера после поражения от соотечественника Даниэля Дюбуа в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF.