Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе, победив Топурию Гейджи отобрал чемпионский пояс UFC у Топурии после отказа соперника

Москва15 июн Вести.Американский боец Джастин Гейджи завоевал чемпионский титул UFC в легком весе, победив действующего чемпиона Илию Топурию на турнире UFC White House — Freedom 250.

Поединок между Топурией и Гейджи завершился досрочно после четвертого раунда, когда испано-грузинский спортсмен отказался продолжать поединок из-за полученного урона.

Для Топурии это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах. Теперь на его счету 17 побед и одно поражение. Гейджи одержал 28-ю победу при пяти поражениях и стал полноправным чемпионом UFC в категории до 70 кг.