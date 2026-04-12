Москва12 апр Вести.Новозеландец Карлос Олберг победил чешского бойца Иржи Прохазку в титульном поединке на турнире UFC 327 в Майями и забрал чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Бой Олберга и Прохазки продлился всего один раунд.

В начале боя новозеландский боец повредил ногу, но продолжил бой. Прохазка допустил ошибку и пропустил встречный удар. Олберг уронил его на настил и обрушил серию ударов. Рефери зафиксировал нокаут.

Я чувствовал, что немного пожалел его. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Все еще думаю, что я мог победить, я уже думал, что выиграл этот бой рассказал бывший чемпион дивизиона

У Прохазки теперь шесть поражений, 32 победы и одна ничья.

Олберг одержал десятую победу подряд и стал всего вторым бойцом из Новой Зеландии, завоевавшим пояс. На его счету 14 побед и одно поражение.

На UFC 327 также дебютировал в полутяжелом весе российский боец Азамат Мурзаканов. Бой окончился первым поражением в карьере россиянина – бразилец Пауло Коста нокаутировал его в третьем раунде.