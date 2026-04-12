Москва12 апр Вести.Российский боец UFC Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Это произошло в поединке против бразильца Пауло Косты.

Встреча уроженца Кабардино-Балкарии проходила в Майами в рамках UFC 327. Она завершилась поражением 37-летнего бойца из РФ техническим нокаутом.

Это произошло в начале третьего раунда. Россиянин пропустил несколько ударов, в том числе и ногой, после которого он упал и больше не смог продолжить бой.

Мурзаканов потерпел первое поражение в ММА, ранее он одержал 16 побед.