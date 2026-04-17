Бойца UFC Царукяна высадили из самолета в США перед турниром RAF 8

Москва17 апр Вести.Российского бойца UFC армянского происхождения Армана Царукяна сняли с рейса в США. Он должен был отправиться на турнир Real American Freestyle (RAF). Об этом сообщил журналист Адам Зубайраев в социальной сети X.

Инцидент произошел на борту самолета American Airlines, следовавшего из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Именно там в ночь на 19 апреля мск должен пройти турнир RAF 8, где соперником Царукяна заявлен американец Юрайя Фейбер.

Зубайраев опубликовал видео из салона самолета и заявил, что спортсмена и двоих его друзей высадили с рейса из-за использования мобильного телефона во время взлета. Журналист назвал произошедшее "полнейшим безумием".

Арману Царукяну 29 лет. В его активе 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах. В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он занимает 13-е место.

Ранее Арман Царукян спровоцировал массовую потасовку на борцовском турнире RAF в США. В соглавном событии турнира российский боец победил американца Джорджио Пулласса. Сразу же после поединка Царукян повалил соперника, затем нанес ему несколько ударов рукой и ногой.

После этого на площадке началась массовая потасовка с участием десятков людей.