Москва17 апрВести.Российского бойца UFC армянского происхождения Армана Царукяна сняли с рейса в США. Он должен был отправиться на турнир Real American Freestyle (RAF). Об этом сообщил журналист Адам Зубайраев в социальной сети X.
Инцидент произошел на борту самолета American Airlines, следовавшего из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Именно там в ночь на 19 апреля мск должен пройти турнир RAF 8, где соперником Царукяна заявлен американец Юрайя Фейбер.
Зубайраев опубликовал видео из салона самолета и заявил, что спортсмена и двоих его друзей высадили с рейса из-за использования мобильного телефона во время взлета. Журналист назвал произошедшее "полнейшим безумием".
Арману Царукяну 29 лет. В его активе 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах. В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он занимает 13-е место.
Ранее Арман Царукян спровоцировал массовую потасовку на борцовском турнире RAF в США. В соглавном событии турнира российский боец победил американца Джорджио Пулласса. Сразу же после поединка Царукян повалил соперника, затем нанес ему несколько ударов рукой и ногой.
После этого на площадке началась массовая потасовка с участием десятков людей.