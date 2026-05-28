Полузащитник "Атланты" Миранчук рассказал о непростой ситуации в клубе США Футболист "Атланты" Миранчук о ситуации в клубе: дела идут не лучшим образом

Москва28 мая Вести.Полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук в интервью ИС "Вести" рассказал о непростом положении дел в американском клубе.

Если у команды дела идут не лучшим образом, каким бы мы хотели, а я, например, забивая голы, буду собой доволен, а команда там непонятно как. Это неправильно. В последние месяцы я играл с капитанской повязкой. Состояние непростое. Повязка дает тебе иные силы, не только на поле играть, но и вне поля подсказать что-то, быть примером поделился спортсмен

Алексей Миранчук в составе сборной России находится в Каире, где команда проведет товарищеский матч против национальной команды Египта. Ранее сообщалось, что игру перенесли на другой стадион. По словам организаторов, это было сделано для упрощения логистики.