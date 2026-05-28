Футболист Миранчук рассказал о трогательной традиции перед сборами в России Футболист Миранчук: перед сборами всегда еду к маме – это традиция

Москва28 мая Вести.Прилетая в Россию для участия в соревнованиях, полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук первым делом навещает маму. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Он сообщил, что его приезд в Москву обычно приходится на позднюю ночь, но это не мешает ему встретиться с близким человеком.

Обычно приезжаю всегда где-то в 11 вечера по Москве и всегда еду к маме. Хоть это и ночь, я понимаю, но у меня там это день, поэтому стараюсь с мамой провести пару часов и потом уже либо ехать на базу, либо спать и утром ехать на базу. То есть всегда к маме, с мамой [провожу время] немного и потом уже [направляюсь] на базу поделился спортсмен

Алексей Миранчук проживает в городе Атланта (штат Джорджия, США). Футболист переехал туда летом 2024 года, так как подписал контракт с американским клубом Высшей футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед".

Ранее футболист рассказал, что вызовы в сборную России - честь для него и возможность вернуться на Родину, встретиться с семьей и знакомыми.