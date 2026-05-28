Полузащитник "Атланты" Миранчук рассказал, вернется ли в Россию Футболист "Атланты" Миранчук сообщил о планах вернуться в Россию

Москва28 мая Вести.После завершения контракта с американским клубом "Атланта Юнайтед" полузащитник сборной России Алексей Миранчук планирует вернуться на Родину. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Спортсмен в ответ на вопрос журналиста о планах на будущее раскрыл свое желание вернуться в Россию, однако отметил, что в жизни все может измениться.

Конечно же, что-то представляю, что-то в голове держу, но все равно иногда и много моментов было таких, которых ты даже не можешь представить, подумать, и жизнь тебя может запульнуть туда. Поэтому наверняка большой вариант того, что [вернусь] сразу в Россию. Но опять же, как говорю, не знаю, может быть, жизнь и подвернет что-нибудь такое сказал Миранчук

По словам футболиста, он и его жена очень скучают по дому.

Все равно по дому скучаем, жена тоже по дому скучает, напоминает всегда об этом, но посмотрим, что будущее держит для меня добавил он

Ранее Миранчук рассказал об особенностях восприятия футбола в Соединенных Штатах. Он обратил внимание, что зрители не так сильно погружены в спортивные соревнования, как в России.