Футболист Миранчук рассказал, как к нему относятся иностранные болельщики Миранчук рассказал о своей популярности среди латиноамериканских фанатов

Москва28 мая Вести.Полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал ИС "Вести", что большей популярностью за границей пользуется среди латиноамериканских болельщиков.

Он объяснил это тем, что футбол для них имеет важное значение.

Они, наверное, разбираются, понимают. Больше из Латинской Америки подходят люди. Для американцев, наверное, должна быть именно большая селебрити, чтобы подошли сфотографироваться считает Миранчук

Футболист также рассказал об особенностях восприятия футбола в США. По его словам, американцы не так погружены в футбол, как россияне.