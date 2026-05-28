Футболист Алексей Миранчук о США: там другой образ жизни и люди Футболист Алексей Миранчук раскрыл подробности своей жизни в США

Москва28 мая Вести.Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий в американской Главной футбольной лиге (MLS) за "Атланту Юнайтед", рассказал ИС "Вести" о жизни в США.

Футболист обратил внимание, что культура и образ жизни людей в Америке значительно отличаются от России.

Все равно культура другая, люди другие, образ жизни другой… Все равно человек, мне кажется, может адаптироваться под любое. Ты можешь найти в любой стране, в любом городе какие-то плюсы, как и минусы. Поэтому тут проблем никаких нет сказал Миранчук

Спортсмен сообщил, что делится с американскими коллегами историями о жизни в России.

Когда делимся тоже за обедами, за ужинами, какие правила, например, дорожного движения у нас, какие у них - чуть немного там разница - они удивляются поделился он

Футболист также рассказал, что за два года жизни в США не получил ни одного штрафа.

Штрафов не приходило, если я не ошибаюсь, ни одного. Поэтому в этом плане все нормально добавил спортсмен

Ранее Миранчук рассказал ИС "Вести" о непростом положении дел в американском клубе.