Москва28 маяВести.Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий в американской Главной футбольной лиге (MLS) за "Атланту Юнайтед", рассказал ИС "Вести" о жизни в США.
Футболист обратил внимание, что культура и образ жизни людей в Америке значительно отличаются от России.
Все равно культура другая, люди другие, образ жизни другой… Все равно человек, мне кажется, может адаптироваться под любое. Ты можешь найти в любой стране, в любом городе какие-то плюсы, как и минусы. Поэтому тут проблем никаких нетсказал Миранчук
Спортсмен сообщил, что делится с американскими коллегами историями о жизни в России.
Когда делимся тоже за обедами, за ужинами, какие правила, например, дорожного движения у нас, какие у них - чуть немного там разница - они удивляютсяподелился он
Футболист также рассказал, что за два года жизни в США не получил ни одного штрафа.
Штрафов не приходило, если я не ошибаюсь, ни одного. Поэтому в этом плане все нормальнодобавил спортсмен
Ранее Миранчук рассказал ИС "Вести" о непростом положении дел в американском клубе.