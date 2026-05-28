Футболист Миранчук: вызовы в сборную России – это честь для меня Футболист "Атланты" Миранчук раскрыл мотивацию приезжать на игры за сборную РФ

Москва28 мая Вести.Полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук в интервью ИС "Вести" рассказал, почему с удовольствием приезжает из США для игр за сборную России.

Спортсмен отметил, что только один раз пропускал сборы национальной команды по семейным обстоятельствам. Он подчеркнул, что всегда рад вернуться на Родину для игры за национальную команду.

Когда готов, всегда приезжаю. Это честь приезжать на товарищеские матчи, официальные игры. Во-первых, можно сменить обстановку после клуба. Можно вернуться на Родину, увидеть семью, пообщаться с ребятами, с кем уже давно знаком, познакомиться с молодыми лицами. Всегда что-то интересное, новая информация, на своем языке пообщаться поделился Миранчук

Футболист в составе сборной России находится в Каире, где команда проведет товарищеский матч против национальной команды Египта. Ранее сообщалось, что игру перенесли на другой стадион. По словам организаторов, это было сделано для упрощения логистики.