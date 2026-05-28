Футболист Миранчук рассказал об особенностях восприятия футбола в США

Москва28 мая Вести.В США зрители не так сильно погружены в футбол, как, например, в России или Европе, рассказал полузащитник сборной России по футболу и американского клуба "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук в интервью ИС "Вести".

Спортсмен отметил, что футбол в США далеко не на первом месте, из-за большого разнообразия видов спорта.

Если сравнить с Европой или Россией, люди не так в это погружены, не так сильно разбираются в деталях игры. Поэтому столько голов забивается, чтобы порадовать зрителей голами, потому что другие технические моменты в игре они не сильно поймут рассказал Миранчук

Футболист в составе сборной России находится в Каире, где команда проведет товарищеский матч против национальной команды Египта. Ранее сообщалось, что игру перенесли на другой стадион. По словам организаторов, это было сделано для упрощения логистики.