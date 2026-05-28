Миранчук рассказал, чем чемпионат по футболу в РФ отличается от других Полузащитник Миранчук: чемпионат РФ по футболу заточен на результат

Москва28 мая Вести.Российский чемпионат по футболу больше заточен на результат, отметил в интервью ИС "Вести" полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук.

Чемпионат в РФ отличается тем, что он более закрытый: тяжелее взламывать оборону и забивать голы, считает он.

Поэтому все заточено на результат. Понятно, что везде заточено на результат, но тут больше именно стремления удержать результат... где-то сыграть лучше, но забрать это очко рассказал Миранчук

Футболист также обратил внимание на то, что в США зрители не так сильно погружены в футбол, как в России и Европе. У них он не на первом месте из-за большого разнообразия видов спорта.