Миранчук рассказал, почему не планирует посещать матчи FIFA-2026 Полузащитник Миранчук признался, что не планирует посещать игры FIFA-2026

Москва28 мая Вести.Полузащитник сборной России по футболу и ФК "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук поделился в интервью ИС "Вести", что не планирует посещать матчи Чемпионата мира по футболу — 2026.

Он отметил, что интерес к предстоящему событию угас с пониманием того, что Россия не примет в нем участия.

Почему-то чемпионат мира у меня в голове вообще никак не сидит, мне не хочется ни на какую игру. Не знаю, конечно же, я вернусь туда, и посмотрим, может быть, что-нибудь подвернется, но на какие-то игры не планировал ... ходить признался Миранчук

После товарищеского матча в Каире футболист планирует ненадолго остаться в Москве.

Увижусь с семьей и вернусь, так как жена осталась в Америке с котами, сидеть, следить за ними, поэтому вернусь к ним. Нас до 16 июня отпустили, поэтому где-нибудь по Америке поедем и опять [будем] подготавливаться ко второй части сезона рассказал о планах футболист

Сборная России проведет три товарищеских матча в мае и июне: 28 мая — матч со сборной Египта, 5 июня — с командой Буркина-Фасо и 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго.

