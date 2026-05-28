Футболист "Ливерпуля" и сборной Египта Салах пропустит матч с россиянами

Лидер "Ливерпуля" Салах не сыграет за сборную Египта против команды России Футболист "Ливерпуля" и сборной Египта Салах пропустит матч с россиянами

Москва28 мая Вести.Футболист "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах пропустит товарищеский матч против команды России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Каире 28 мая и начнется в 21:00. Салах остался вне заявки на игру, причины отсутствия нападающего не уточняются.

При этом в стартовом составе египтян выйдет еще, например, другой игрок из Английской премьер-лиги (АПЛ) - полузащитник "Манчестер Сити" Омар Мармуш.

Салах выступал за "Ливерпуль" с 2017 года, 30 июня он должен покинуть клуб. Египтянин трижды признавался лучшим футболистом АПЛ по версии игроков и журналистов (2017/18, 2021/22, 2024/25).