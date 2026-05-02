Сафонов не попал в заявку "ПСЖ" на матч чемпионата Франции по футболу

Сафонова не включили в заявку на матч "ПСЖ" с "Лорьяном" Сафонов не попал в заявку "ПСЖ" на матч чемпионата Франции по футболу

Москва2 мая Вести.Российский голкипер парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не был включен в состав команды на игру 32-го тура французской лиги против "Лорьяна". Об этом информирует пресс-служба "ПСЖ".

По информации, предоставленной телеканалом RMC Sport,главный тренер парижского клуба "ПСЖ" Луи Энрике, собирался предоставить отдых Матвею Сафонову перед ответным поединком полуфинала Лиги чемпионов с германской "Баварией". Первая встреча команд состоялась 28 апреля в Париже и завершилась победой "ПСЖ" с результатом 5:4. Второй матч состоится 6 мая в Мюнхене.

Матч между "ПСЖ" и "Лорьяном" состоится на стадионе парижского клуба 2 мая. На данный момент "Пари Сен-Жермен" занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 69 очков в 30 матчах. "Лорьян" расположился на девятой строчке с 41 очком после 31 игры.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов впервые пропустил четыре мяча в составе "ПСЖ".