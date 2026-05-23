Москва23 маяВести.Украинский защитник Илья Забарный не пожал руку российскому вратарю Матвею Сафонову перед двусторонним тренировочным матчем французского клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"). Видео распространилось в социальных сетях.
Перед началом игры футболисты, разделенные на две команды, провели традиционное предматчевое рукопожатие. Сафонов и Забарный оказались в разных составах и проигнорировали друг друга, пройдя мимо.
30 мая "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов в Будапеште против лондонского "Арсенала". Ранее клуб досрочно завоевал титул чемпиона Франции.