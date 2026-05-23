Российский и украинский футболисты "ПСЖ" проигнорировали рукопожатие Забарный не пожал руку Сафонову перед тренировкой "ПСЖ"

Москва23 мая Вести.Украинский защитник Илья Забарный не пожал руку российскому вратарю Матвею Сафонову перед двусторонним тренировочным матчем французского клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"). Видео распространилось в социальных сетях.

Перед началом игры футболисты, разделенные на две команды, провели традиционное предматчевое рукопожатие. Сафонов и Забарный оказались в разных составах и проигнорировали друг друга, пройдя мимо.

30 мая "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов в Будапеште против лондонского "Арсенала". Ранее клуб досрочно завоевал титул чемпиона Франции.