На конгрессе FIFA показали ролик с сейвом Сафонова в Межконтинентальном кубке

Он — герой: видео отбитого Сафоновым пенальти показали на конгрессе FIFA На конгрессе FIFA показали ролик с сейвом Сафонова в Межконтинентальном кубке

Москва1 мая Вести.На конгрессе Международной федерации футбола (FIFA) в канадском Ванкувере после выступления президента организации Джанни Инфантино был продемонстрирован видеоролик с яркими событиями 2025 года.

Среди показанных моментов был эпизод с пенальти, который отразил российский вратарь парижского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов в Межконтинентальном кубке в матче против бразильского "Фламенго".

Сафонов — герой. Подарил "ПСЖ" их первый Межконтинентальный кубок" этими словами комментатор сопроводил данный фрагмент видео

В финале турнира в активе Сафонова оказались 4 сейва подряд в серии пенальти. Позднее стало известно, что во время одного из этих эпизодов он получил перелом руки.

Однако 29 апреля россиянин, защищавший ворота парижан в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", впервые за один матч пропустил больше трех голов.

Вместе с этим, несмотря на достижения, российский голкипер не попал в список претендентов на звание лучшего вратаря чемпионата Франции. Причиной стало недостаточное количество игрового времени: согласно правилам, номинантом может стать только игрок, сыгравший минимум в 15 матчах чемпионата.

На данный момент Сафонов провел за парижский клуб 13 игр, в которых пропустил 12 мячей и 7 раз сохранил ворота "сухими". Однако отсутствие двух необходимых матчей стало решающим фактором для исключения вратаря из списка претендентов на награду.

Официальная церемония награждения лучших футболистов по итогам сезона во Франции пройдет 11 мая во дворце Броньяр в Париже. Премию организует Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP), который ежегодно отмечает выдающиеся достижения в Лиге 1 и Лиге 2.