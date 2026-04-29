Сафонов впервые пропустил четыре гола в составе "ПСЖ"

Матвей Сафонов впервые пропустил четыре мяча в составе "ПСЖ" Сафонов впервые пропустил четыре гола в составе "ПСЖ"

Москва29 апр Вести.Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, защищавший ворота парижан в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", впервые за один матч пропустил больше трех голов.

Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу команды российского вратаря. Сафонов получил оценку 6,1 от портала WhoScored.

Немецкий визави Сафонова и капитан "Баварии" Мануэль Нойер заработал оценку 4,8.

Лучшая оценка досталась нападающему парижан Хвичи Кварацхелии, который оформил дубль и получил 9,2 балла. У немцев лучшим признан форвард Гарри Кейн с оценкой 8,6.