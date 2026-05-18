Сафонов в составе "ПСЖ" не пропускал голы в 8 играх сезона Лиги 1

Москва18 мая Вести.Французский клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") уступил "Парижу" со счетом 1:2 в заключительном туре чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе столичной команды. У "Парижа" дублем отличился Алимани Гори на 76-й и на 4-й добавленной ко второму тайму (90+4). В составе "ПСЖ" голом отметился Брэдли Барколя на 50-й минуте. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов всю игру стоял в воротах.

Для российского голкипера эта игра стала 15-й в сезоне в рамках Лиги 1 (высший дивизион системы футбольных лиг Франции). В 15 матчах сезона россиянин пропустил 14 голов, сохранив ворота ПСЖ в неприкосновенности в 8 играх.

"Пари Сен‑Жермен" занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. "Париж" завершил сезон на 11‑й позиции с 44 очками.

Ранее ПСЖ досрочно завоевал титул чемпиона Франции, победив "Ланс" со счетом 2:0. В последних двух играх турнира ворота клуба защищал Матвей Сафонов.

30 мая "ПСЖ" сыграет в финале Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.