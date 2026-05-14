Матвей Сафонов стал чемпионом Франции по футболу во второй раз

Москва14 мая Вести.Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл на выезде команду "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

Мячи за "ПСЖ" забили Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (4-я минута добавочного времени).

Ворота "ПСЖ" защищал Сафонов. Россиянин провел 15-й матч в нынешнем чемпионате и в девятый раз сыграл "на ноль".

"ПСЖ" набрал 76 очков, "Ланс" отстал на девять очков. Парижане пятый раз подряд и 14-й раз в истории выиграли чемпионат Франции, Сафонов стал двукратным чемпионом Франции.