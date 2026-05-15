Москва15 маяВести.Российский вратарь клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы парижан в чемпионате Франции по футболу и отметил, что хотел бы завоевать с клубом еще больше трофеев.
Он также напомнил, что впереди у столичной команды еще две важные встречи – дерби против футбольного клуба "Париж", а также финал Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".
Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только большенаписал Сафонов в своем Telegram-канале
"ПСЖ" 13 мая досрочно выиграл Лигу 1 после победы над "Лансом". Сафонов провел на поле весь матч и был признан лучшим игроком встречи.
Между тем тренер парижан Луис Энрике заявил, что его не удивляет высокий уровень игры российского голкипера.