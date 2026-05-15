Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" в чемпионате Франции Сафонов надеется, что сможет завоевать больше трофеев с "ПСЖ"

Москва15 мая Вести.Российский вратарь клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы парижан в чемпионате Франции по футболу и отметил, что хотел бы завоевать с клубом еще больше трофеев.

Он также напомнил, что впереди у столичной команды еще две важные встречи – дерби против футбольного клуба "Париж", а также финал Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше написал Сафонов в своем Telegram-канале

"ПСЖ" 13 мая досрочно выиграл Лигу 1 после победы над "Лансом". Сафонов провел на поле весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

Между тем тренер парижан Луис Энрике заявил, что его не удивляет высокий уровень игры российского голкипера.